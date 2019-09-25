Новости Украины

Трамп заявил, что Зеленский сделал его еще более знаменитым: о чем еще говорили президенты. Фото: Цензор

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел официальную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На встрече с украинским главой государства президент США заявил, что тот «сделал его еще более знаменитым».

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Трамп отметил, что для него большая честь встретиться с Зеленским. Он добавил, что главная причина, по которой избрали президента Украины, — это его репутация.

Во время переговоров Трамп отметил серьезность Зеленского в вопросе борьбы с коррупцией в Украине и остальным проблемам, с которыми страна столкнулась в последние годы.

Также американский президент заявил, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой Зеленского.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украине нужна не помощь, а настоящая поддержка. При этом он добавил, что Украина является самой большой страной в Европе, «но хочет быть также и самой богатой».

Также украинский лидер пригасил Трампа посетить Украину.

Напомним, что Зеленский считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон делают не так много, как могли бы, для помощи Киеву в борьбе с агрессией РФ.