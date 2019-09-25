Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Трамп заявил, что Зеленский сделал его еще более знаменитым: о чем еще говорили президенты. Фото: Цензор

Трамп заявил, что Зеленский сделал его еще более знаменитым: о чем еще говорили президенты (ВИДЕО)

25 сен 2019, 22:12
999

Владимир Зеленский, президент Украины, провел официальную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На встрече с украинским главой государства президент США заявил, что тот «сделал его еще более знаменитым».

Loading...

Трамп отметил, что для него большая честь встретиться с Зеленским. Он добавил, что главная причина, по которой избрали президента Украины, — это его репутация.

Во время переговоров Трамп отметил серьезность Зеленского в вопросе борьбы с коррупцией в Украине и остальным проблемам, с которыми страна столкнулась в последние годы.

Также американский президент заявил, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой Зеленского.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украине нужна не помощь, а настоящая поддержка. При этом он добавил, что Украина является самой большой страной в Европе, «но хочет быть также и самой богатой».

Также украинский лидер пригасил Трампа посетить Украину.

Напомним, что Зеленский считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон делают не так много, как могли бы, для помощи Киеву в борьбе с агрессией РФ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Трамп заявил, что Зеленский сделал его еще более знаменитым: о чем еще говорили президенты (ВИДЕО)

Во время встречи в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот «сделал его более знаменитым»

Новости Украины
22:12

Фигуранту «дела Гандзюк» Рищуку объявили подозрение в хулиганстве

Прокуратура Херсонской области сообщила о подозрении в совершении хулиганства депутату Херсонского областного совета Евгению Рищуку. Ранее сообщалось, что бывший фигурант дела Гандзюк избил депутата райсовета

Новости Украины
16:51
Новости партнеров
Загрузка...