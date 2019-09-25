Новини України

Трамп заявив, що Зеленський зробив його ще більш знаменитим: про що ще говорили президенти. Фото: Цензор

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Володимир Зеленський, президент України, провів офіційну зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На зустрічі з українським главою держави президент США заявив, що той «зробив його ще більш знаменитим».

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Трамп зазначив, що для нього велика честь зустрітися з Зеленським. Він додав, що головна причина, по якій обрали президента України, — це його репутація.

Під час переговорів Трамп відзначив серйозність Зеленського в питанні боротьби з корупцією в Україні та іншим проблемам, з якими країна зіткнулася в останні роки.

Також американський президент заявив, що прогрес у відносинах України і Росії є заслугою Зеленського.

У свою чергу Зеленський зазначив, що Україні потрібна не допомога, а справжня підтримка. При цьому він додав, що Україна є найбільшою країною в Європі, «але хоче бути також і найбагатшою».

Також український лідер пригасив Трампа відвідати Україну.

Нагадаємо, що Зеленський вважає що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон роблять не так багато, як могли б, для допомоги Києву в боротьбі з агресією РФ.