Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Трамп заявив, що Зеленський зробив його ще більш знаменитим: про що ще говорили президенти. Фото: Цензор

Трамп заявив, що Зеленський зробив його ще більш знаменитим: про що ще говорили президенти (ВІДЕО)

25 вер 2019, 22:12
999

Володимир Зеленський, президент України, провів офіційну зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На зустрічі з українським главою держави президент США заявив, що той «зробив його ще більш знаменитим».

Loading...

Трамп зазначив, що для нього велика честь зустрітися з Зеленським. Він додав, що головна причина, по якій обрали президента України, — це його репутація.

Під час переговорів Трамп відзначив серйозність Зеленського в питанні боротьби з корупцією в Україні та іншим проблемам, з якими країна зіткнулася в останні роки.

Також американський президент заявив, що прогрес у відносинах України і Росії є заслугою Зеленського.

У свою чергу Зеленський зазначив, що Україні потрібна не допомога, а справжня підтримка. При цьому він додав, що Україна є найбільшою країною в Європі, «але хоче бути також і найбагатшою».

Також український лідер пригасив Трампа відвідати Україну.

Нагадаємо, що Зеленський вважає що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон роблять не так багато, як могли б, для допомоги Києву в боротьбі з агресією РФ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Трамп заявив, що Зеленський зробив його ще більш знаменитим: про що ще говорили президенти (ВІДЕО)

Під час зустрічі в Нью-Йорку президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що той «зробив його більш знаменитим»

Новини України
22:12

Фігуранту «справи Гандзюк» Рищуку оголосили підозру у хуліганстві

Прокуратура Херсонської області повідомила про підозру у вчиненні хуліганства депутату Херсонської обласної ради Євгену Рищуку. Раніше повідомлялося, що колишній фігурант справи Гандзюк побив депутата райради

Новини України
16:51
Новини партнерів
Загрузка...