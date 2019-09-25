У Міжнародного валютного фонду з'явився новий керівник. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n127304-u-mijnarodnogo-valutnogo-fondu-z-yavyvsya-novyy-kerivnyk.html

Ракурс

Крісталіна Георгієва обрана главою Міжнародного валютного фонду (МВФ). Вона приступить до своїх обов’язків з 1 жовтня цього року.

Loading...

Як йдеться у повідомленні організації, поширеному сьогодні, представницю Болгарії Георгієву обрали строком на п’ять років.

Рішення про призначення Георгієвої приймала рада директорів Міжнародного валютного фонду. До неї посаду обіймала Крістін Лагард. Вона припинила виконувати обов’язки директора МВФ у зв’язку з тим, що її висунули на пост глави Європейського центрального банку. У перехідний період обов’язки директора були покладені на першого заступника Лагард американця Девіда Ліптона.

Відзначимо, що МВФ вперше очолив представник країни з економікою, що розвивається.

У біографії нового глави МВФ зазначено, що в 2004 році вона була призначена директором постійного представництва Світового банку в Російській Федерації.

У 2010 році Георгієву визнали «європейцем року» і «комісаром року». На початку 2019 року вона була тимчасово виконуючою обов’язки президента Світового банку.

Нагадаємо, що Лагард оголосила про відставку в липні цього року.