Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський поскаржився Трампу на Макрона і Меркель під час скандальної розмови. Фото: Главред

Зеленський поскаржився Трампу на Макрона і Меркель під час скандальної розмови

25 вер 2019, 21:15
999

Володимир Зеленський, президент України, вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон роблять не так багато, як могли б, для допомоги Києву у боротьбі з агресією РФ.

Loading...

Таку заяву український лідер зробив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, стенограму якого сьогодні опублікували в Білому домі.

Я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як повинні були б робити для України, — сказав 25 липня Зеленський.

Крім того, лідери країн різко висловилися про колишнього після США в Україні Марі Йованович. Так, Трамп назвав дипломата «противною людиною». А Зеленський зазначив, що посол до нього погано ставилася, так як підтримувала його попередника Петра Порошенка.

Раніше «Ракурс» публікував інші цікаві деталі півгодинної бесіди президентів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Трамп заявив, що Зеленський зробив його ще більш знаменитим: про що ще говорили президенти (ВІДЕО)

Під час зустрічі в Нью-Йорку президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що той «зробив його більш знаменитим»

Новини України
22:12

Фігуранту «справи Гандзюк» Рищуку оголосили підозру у хуліганстві

Прокуратура Херсонської області повідомила про підозру у вчиненні хуліганства депутату Херсонської обласної ради Євгену Рищуку. Раніше повідомлялося, що колишній фігурант справи Гандзюк побив депутата райради

Новини України
16:51
Новини партнерів
Загрузка...