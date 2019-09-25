Зеленський поскаржився Трампу на Макрона і Меркель під час скандальної розмови. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127303-zelenskyy-poskarjyvsya-trampu-na-makrona-i-merkel-pid-chas-skandalnoyi-rozmovy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон роблять не так багато, як могли б, для допомоги Києву у боротьбі з агресією РФ.

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Таку заяву український лідер зробив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, стенограму якого сьогодні опублікували в Білому домі.

Я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як повинні були б робити для України, — сказав 25 липня Зеленський.

Крім того, лідери країн різко висловилися про колишнього після США в Україні Марі Йованович. Так, Трамп назвав дипломата «противною людиною». А Зеленський зазначив, що посол до нього погано ставилася, так як підтримувала його попередника Петра Порошенка.

Раніше «Ракурс» публікував інші цікаві деталі півгодинної бесіди президентів.