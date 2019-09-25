Новини України

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ДБР почало розслідування відносно Гелетея: в чому підозрюють екс-главу УДО. Фото: Антикор

ДБР почало розслідування відносно Гелетея: в чому підозрюють екс-главу УДО (ДОКУМЕНТ)

25 вер 2019, 20:23
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Валерій Гелетей, колишній керівник Управління державної охорони (УДО), перебуває під слідством Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Матеріали провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань сьогодні опублікувало видання «Страна».

У виписці йдеться, що заявником виступає колишній голова Інституту УДО Владислав Чайковський.

На думку заявника, Гелетей та інші працівники УДО можуть мати відношення до кримінального злочину, який полягав у неправомірному призначенні на посади та присвоєнні почесних звань особам з метою одержання від них неправомірної вигоди.

ДБР почало розслідування відносно Гелетея: в чому підозрюють екс-главу УДО. Фото: Страна

Нагадаємо, що Гелетей покинув посаду 22 травня цього року.​


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