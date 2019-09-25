Новини України

ДБР почало розслідування відносно Гелетея: в чому підозрюють екс-главу УДО. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n127302-dbr-pochalo-rozsliduvannya-vidnosno-geleteya-v-chomu-pidozruut-eks-glavu-udo-dokument.html

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Валерій Гелетей, колишній керівник Управління державної охорони (УДО), перебуває під слідством Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Матеріали провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань сьогодні опублікувало видання «Страна».

У виписці йдеться, що заявником виступає колишній голова Інституту УДО Владислав Чайковський.

На думку заявника, Гелетей та інші працівники УДО можуть мати відношення до кримінального злочину, який полягав у неправомірному призначенні на посади та присвоєнні почесних звань особам з метою одержання від них неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що Гелетей покинув посаду 22 травня цього року.​