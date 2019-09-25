Зеленський на Генасамблеї ООН зворушливо розповів про загиблого на Донбасі співака. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127301-zelenskyy-na-genasambleyi-oon-zvorushlyvo-rozpoviv-pro-zagyblogo-na-donbasi-spivaka-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі українського музиканта Василя Сліпака.

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Президент України з трибуни заявив, що «в 21-му столітті замість того, щоб бути почутим, можна бути вбитим».

Ця людина мала божественний голос. Його називали одним з кращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, соборі Нотр-Дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опері в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. (…) Вона виглядає ось так, — сказав Зеленський і показав в залі засідання Генасамблеї кулю.

Український лідер підкреслив, що куля калібром 12,7 мм коштує 10 дол. і додав, що «на жаль, сьогодні на нашій планеті це — вартість людського життя».

Соліст Паризької національної опери Василь Сліпак загинув на Донбасі 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Перед поверненням в Україну він майже 20 років жив і працював у Франції. Йому посмертно було присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, що адміністрація президента США 25 вересня на сайті Білого дому оприлюднила стенограму розмови Дональда Трампа з президентом України.