Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський на Генасамблеї ООН зворушливо розповів про загиблого на Донбасі співака. Фото: 24 канал

Зеленський на Генасамблеї ООН зворушливо розповів про загиблого на Донбасі співака (ВІДЕО)

25 вер 2019, 19:40
999

Володимир Зеленський, президент України, під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі українського музиканта Василя Сліпака.

Loading...

Президент України з трибуни заявив, що «в 21-му столітті замість того, щоб бути почутим, можна бути вбитим».

Ця людина мала божественний голос. Його називали одним з кращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, соборі Нотр-Дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опері в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. (…) Вона виглядає ось так, — сказав Зеленський і показав в залі засідання Генасамблеї кулю.

Український лідер підкреслив, що куля калібром 12,7 мм коштує 10 дол. і додав, що «на жаль, сьогодні на нашій планеті це — вартість людського життя».

Соліст Паризької національної опери Василь Сліпак загинув на Донбасі 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Перед поверненням в Україну він майже 20 років жив і працював у Франції. Йому посмертно було присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, що адміністрація президента США 25 вересня на сайті Білого дому оприлюднила стенограму розмови Дональда Трампа з президентом України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський на Генасамблеї ООН зворушливо розповів про загиблого на Донбасі співака (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на Генеральній асамблеї ООН розповів історію загибелі на Донбасі українського співака Василя Сліпака

Новини України
19:40
Новини партнерів
Загрузка...