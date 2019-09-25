Новини України

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В Україні відбулася чергова смертельна ДТП з автобусом та вантажівкою. Фото: Сегодня

В Україні відбулася чергова смертельна ДТП з автобусом та вантажівкою (ФОТО)

25 вер 2019, 19:00
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Смертельна ДТП на Волині сталася вчора, 24 вересня. У селі Годовичі Турійського району зіткнулися легковий автомобіль, пасажирський мікроавтобус і вантажівка.

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В результаті зіткнення загинули двоє людей, ще шестеро отримали різні травми, повідомили сьогодні у прес-службі регіонального управління поліції.

За даними поліцейських, вантажівка на швидкості зіткнулася з попутним мікроавтобусом. За мить до цього мікроавтобус зіткнувся з попутним автомобілем Volvo, який стояв на узбіччі дороги через погану видимість.

У страшній ДТП загинули двоє пасажирів маршрутки, ще шестеро людей постраждали. У поліції зазначають, що п’ятеро людей залишаються в лікарнях.

В Україні сталася чергова смертельна ДТП з автобусом і вантажівкою. Фото: Нацполиция

Водій вантажівки затриманий. Правоохоронці вирішують питання про оголошення йому підозри. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, що 22 вересня в Житомирській області автоцистерна врізалася в автобус, який стояв на узбіччі. У ДТП загинуло дев’ятеро людей. Ще одна смертельна аварія сталася під Одесою днем раніше: пасажирський мікроавтобус зіткнувся в вантажівкою, тут також загинули дев’ятеро осіб.

Джерело: Ракурс


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