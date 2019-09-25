В Украине произошло очередное смертельное ДТП с автобусом и грузовиком. Фото: Сегодня

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Смертельное ДТП на Волыни произошло вчера, 24 сентября. В селе Годовичи Турийского района столкнулись легковой автомобиль, пассажирский микроавтобус и грузовик.

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В результате столкновения погибли два человека, еще шестеро получили различные травмы, сообщили сегодня в пресс-службе регионального управления полиции.

По данным полицейских, грузовик на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом. За мгновение до этого микроавтобус столкнулся с попутным автомобилем Volvo, который стоял на обочине дороги из-за плохой видимости.

В страшном ДТП погибли двое пассажиров маршрутки, еще шесть человек пострадали. В полиции отмечают, что пятеро человек остаются в больницах.

Водитель грузовика задержан. Правоохранители решают вопрос об объявлении ему подозрения. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц).

Напомним, что 22 сентября в Житомирской области автоцистерна врезалась в автобус, который стоял на обочине. В ДТП погибли девять человек. Еще одна смертельная авария произошла под Одессой днем ранее​: пассажирский микроавтобус столкнулся в грузовиком, здесь также погибли девять человек.