Суд арестовал врачей в скандальном деле о коррупции в Институте рака. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n127299-sud-arestoval-vrachey-po-skandalnomu-delu-o-korrupcii-v-institute-raka-foto.html

Ракурс

Двух врачей Института рака, которых подозревают в причастности к коррупционным схемам, арестовали с правом внесения залога.

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Суд по громкому делу состоялся сегодня в Киеве. Заведующий отделением и врач-онколог Института рака могут выйти на свободу, если внесут залог в размере 160 тыс. грн за каждого, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

О подозрении врачам сообщили 17 сентября. По версии следствия, подозреваемые убеждали пациентов, что количество медпрепаратов, которые были приобретены за государственные средства, ограничено, поэтому они должны должны давать средства больным за определенную сумму.

По громкому делу были проведены обыски. В частности, следователи обыскали сам Институт рака. Во время обысков в кабинетах изъяли документацию, а в служебном кабинете одного из фигурантов 20 тыс. грн.

Также «Ракурс» сообщал, что врачи брали «откаты» у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака.