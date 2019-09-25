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Тотальный аудит: Минздрав начинает проверки эффективности аппарата, Института рака и "Охматдета", фото — "Зеркало недели"

Тотальный аудит: Минздрав начинает проверки эффективности работы аппарата, Института рака и «Охматдета»

25 сен 2019, 12:20
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Министерство здравоохранения Украины инициировало аудит деятельности Института рака, «Охматдета», ГП «Медицинские закупки» и Центра эндокринной системы. Кроме того, проверят эффективность работы всех сотрудников Минздрава.

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Как рассказал советник министра Дмитрий Раимова сегодня на брифинге в Минздраве, решение об аудите принято 25 сентября.

Проведение аудита анонсировала накануне министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она заявила, что не собирается сворачивать реформы в сфере здравоохранения, а «пациенты и врачи будут получать то, что гарантировано государством».

«Ракурс» сообщал, что вчера часть работников Минздрава в открытом обращении к руководителю правительства заявили, что действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине. Чиновники Минздрава также пожаловались на давление.

Проведение аудита в Институте рака связывают со скандалом, который возник в этом заведении в августе. На видео, которое обнародовала прокуратура, сотрудники Института рака, вероятно, дают инструкции, как правильно брать взятки с пациентов.

Речь шла о медиках, которые отвечали за предоставление химиотерапии онкобольным в амбулаторных условиях. Чтобы получить препараты, закупленные за государственные средства, врачи пациентам предлагали сделать благотворительный взнос.

Источник: Ракурс


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