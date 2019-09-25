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Коболев: Планы по подготовке к непростой зиме нам удалось выполнить. Фото: Дело
Коболев отчитался, что «Нафтогаз» готов к «непростой зиме»https://racurs.ua/n127271-kobolev-plany-po-podgotovke-k-neprostoy-zime-nam-udalos-vypolnit.htmlРакурс
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что планы по подготовке к зимнему сезону полностью выполнены.
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Сейчас запасы газа в подземных хранилищах Украины пересекли отметку в 20 млрд куб. м. газа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Указанный показатель на 4 млрд куб. м. газа превышает прошлогодний показатель и является абсолютным рекордом за последнее 9 лет.
По словам Коболева, Украина сейчас имеет достаточно газа, чтобы обеспечить надежную работу газотранспортной системы и газоснабжения украинских потребителей зимой, даже если Россия решит прервать транзит через украинскую территорию.
Коболев также поблагодарил лиц, которые обеспечили финансовую сторону, закупки газа и его закачки в подземные хранилища Украины.
Как ранее сообщал «Ракурс», на днях Украина и Россия во время трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе обсуждали не только вопрос подписания нового договора о транзите газа через Украину, а также поставки газа из РФ.
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