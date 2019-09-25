В России хотят запретить американские грин-карты в ответ на невыдачу виз делегатам Генассамблеи ООН

Создавать препятствия желающим получить грин-карту предлагают в России, фото: The Blue Diamond Gallery

https://racurs.ua/n127270-v-rossii-hotyat-zapretit-amerikanskie-grin-karty-v-otvet-na-nevydachu-viz-delegatam-genassamblei-oon.html

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В России могут запретить проведение американской лотереи грин-карт после вчерашнего инцидента с невыдачей виз десяти членам российской делегации, которые в итоге не смогли попасть на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Чепы.

По мнению Чепы, России нельзя оставлять без ответа «настолько вопиющий дипломатический укол со стороны США»

Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всяческие мероприятия вроде лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши мероприятия будут такими, чтобы все обратили на это внимание, — пообещал Чепа.

Отмечается, что Россия, например, может ограничить доступ к сайту, на котором происходит регистрация желающих принять участие в розыгрыше грин-карт, или усложнить работу агентств, которые помогают оформлять соответствующие документы.

Грин-карта — это удостоверение личности, которое подтверждает наличие разрешения на проживание в США гражданам других государств и дает право на трудоустройство. Ежегодно Государственный департамент США проводит диверсификационную визовую лотерею, которая дает возможность получить грин-карту лицам из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США.

Напомним, визу в США не получил, в частности, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.