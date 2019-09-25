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Скандалы в Институте рака и Одесском медуниверситете, фото — Зеркало недели

В Минздраве рассказывают о скандалах в Институте рака и Одесском медуниверситете (ТРАНСЛЯЦИЯ)

25 сен 2019, 11:08
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В Министерстве здравоохранения Украины 25 сентября проходит пресс-брифинг относительно ситуации и состоянии дел в Национальном институте рака и Одесском национальном медицинском университете.

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Кроме того, Андрей Семиволос (первый заместитель министра здравоохранения Украины) и Дмитрий Раимов (советник министра) рассказывают о создании и начале работы Офиса пациента.

Вчера государственные служащие Министерства здравоохранения заявили о блокировании работы определенных направлений новым руководством ведомства. Они обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором просят его прекратить политическое давление со стороны команды нового министра и стать посредником в диалоге между ними.

Генеральный директор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова в Фейсбук рассказала, что работа министерства парализована на 3,5 недели.

Источник: Ракурс


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