Скандалы в Институте рака и Одесском медуниверситете, фото — Зеркало недели

https://racurs.ua/n127267-v-minzdrave-rasskazyvaut-o-skandalah-v-institute-raka-i-odesskom-meduniversitete-translyaciya.html

Ракурс

В Министерстве здравоохранения Украины 25 сентября проходит пресс-брифинг относительно ситуации и состоянии дел в Национальном институте рака и Одесском национальном медицинском университете.

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Кроме того, Андрей Семиволос (первый заместитель министра здравоохранения Украины) и Дмитрий Раимов (советник министра) рассказывают о создании и начале работы Офиса пациента.

Вчера государственные служащие Министерства здравоохранения заявили о блокировании работы определенных направлений новым руководством ведомства. Они обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором просят его прекратить политическое давление со стороны команды нового министра и стать посредником в диалоге между ними.

Генеральный директор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова в Фейсбук рассказала, что работа министерства парализована на 3,5 недели.