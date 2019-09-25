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Самый большой аэропорт в мире открыли в Китае. Фото: twitter/PDChina

Самый большой аэропорт в мире открыли в Китае (ФОТО, ВИДЕО)

25 сен 2019, 11:01
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В Китае презентовали новый международный аэропорт «Дасин», который называют самым большим в мире.

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Проект стоимостью 63 млрд долл. китайцы построили менее, чем за 5 лет. Об этом сообщает Reuters.

Самый большой аэропорт в мире. Фото: twitter/ OsramCOM

«Дасин» находится на юге Пекина и облегчит загруженность другого международного аэропорта на северо-востоке столицы Capital, который часто задерживает рейсы из-за ограниченной пропускной способности.

Самый большой аэропорт в мире. Фото: twitter/ OsramCOM

У нового аэропорта в форме феникса есть 4 взлетно-посадочные полосы. До 2025 года его пропускная способность должна составлять около 72 млн пассажиров в год, а в перспективе она может вырасти до 100 млн пассажиров ежегодно.

Аэропорт будет в основном обслуживать авиакомпании China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Около 50 иностранных авиакомпаний также заявили о намерении перевести свои маршруты в «Дасин».

Власти Китая ожидают, что новый аэропорт даст толчок росту инфраструктуры на фоне самого большого экономического спада за последние десятилетия, который вызван торговой войной США и Китая.

Напомним, в Одесской области построили одни из самых высоких сооружений в Украине.


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