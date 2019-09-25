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Найбільший аеропорт в світі відкрили в Китаї. Фото: twitter/PDChina

Найбільший аеропорт в світі відкрили в Китаї (ФОТО, ВІДЕО)

25 вер 2019, 11:01
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У Китаї презентували новий міжнародний аеропорт «Дасін», який називають найбільшим в світі.

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Проект вартістю 63 млрд дол. китайці побудували менше, ніж за 5 років. Про це повідомляє Reuters.

Найбільший аеропорт в світі. Фото: twitter / OsramCOM

«Дасін» розташований на півдні Пекіна і полегшить завантаженість іншого міжнародного аеропорту на північному сході столиці Capital, який часто затримує рейси через обмежену пропускну здатність.

Найбільший аеропорт в світі. Фото: twitter / OsramCOM

У нового аеропорту в формі фенікса є 4 злітно-посадочні смуги. До 2025 року його пропускна здатність повинна становити близько 72 млн пасажирів на рік, а в перспективі вона може вирости до 100 млн пасажирів щорічно.

Аеропорт буде в основному обслуговувати авіакомпанії China Southern Airlines і China Eastern Airlines. Близько 50 іноземних авіакомпаній також заявили про намір перевести свої маршрути в «Дасін».

Влада Китаю очікує, що новий аеропорт дасть поштовх зростанню інфраструктури на тлі найбільшого економічного спаду за останні десятиліття, який викликаний торговельною війною США і Китаю.

Нагадаємо, в Одеській області побудували одні з найвищих споруд в Україні.


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