У Донецьку лунають вибухи, фото: twitter.com/hochu_dodomu

https://racurs.ua/ua/n127266-vybuhy-v-donecku-u-boyovykiv-zagorivsya-sklad-boieprypasiv-foto-video.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи.

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У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що загорівся склад бойовиків, розташований в районі селищ Гірник і Грабарі.

На фотографіях, знятих очевидцями, видно стовп густого чорного диму. За словами місцевих жителів, його видно за кілька кілометрів. Також повідомляється, що зі складу розлітаються осколки внаслідок детонації боєприпасів.

Живу на ближній вулиці від автопарку на якій склад (200−300 м). Осколки по дому трохи долітають, — зазначив один із місцевих жителів.

За повідомленнями ЗМІ сепаратистів, місцеві «чиновники» визнають факт великої пожежі в Куйбишевському районі Донецька, проте деталі інциденту не розкривають.

Раніше бойовики заявляли, що ЗСУ нібито активно обстрілюють розташоване поруч із цим місцем селище Лозове. У соцмережах місцеві жителі повідомляли, що ніякого обстрілу немає, а вибухи, котрі спостерігаються, є наслідком пожежі на складі.

Нагадаємо, в лютому 2017 року в Донецьку пролунав вибух на території заводу хімічних виробів, де розташовувалася база бойовиків. Ударна хвиля вибуху відчувалася майже у всіх районах міста.