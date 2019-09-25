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В Донецке раздаются взрывы, фото: twitter.com/hochu_dodomu

Взрывы в Донецке: у боевиков загорелся склад боеприпасов (ФОТО, ВИДЕО)

25 сен 2019, 10:44
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В временно оккупированном Донецке раздаются взрывы.

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В соцсетях местные жители сообщают, что загорелся склад боевиков, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари.

На фотографиях, снятых очевидами, виден столб густого черного дыма. По словам местных жителей, его видно за несколько километров. Также сообщается, что из склада разлетаются осколки в результате детонации боеприпасов.

Живу на ближний улице от автопарка на которой склад (200−300 м). Осколки к дому немного долетают, — отметил один из местных жителей.

По сообщениям СМИ сепаратистов, местные «чиновники» признают факт большого пожара в Куйбышевском районе Донецка, однако детали инцидента не раскрывают.

Ранее боевики заявляли, что ВСУ якобы активно обстреливают расположенный рядом с этим местом поселок Лозовое. В соцсетях местные жители сообщали, что никакого обстрела нет, а взрывы, которые наблюдаются, является следствием пожара на складе.

Пожар в Донецке, фото: twitter.com/hochu_dodomu

Пожар в Донецке, фото: twitter.com/hochu_dodomu

Пожар в Донецке, фото: twitter.com/hochu_dodomu

Пожар в Донецке, фото: twitter.com/hochu_dodomu

Напомним, в феврале 2017 года в Донецке прогремел взрыв на территории завода химических изделий, где располагалась база боевиков. Ударная волна взрыва ощущалась почти во всех районах города.

Источник: Ракурс


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