Импичмент, заявления и опровержения: что происходит вокруг скандального разговора Зеленского и Трампа, фото — Главком

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Вокруг скандального телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США продолжает пылать небывалый политический скандал. В течение суток в Вашингтоне звучали многочисленные заявления и опровержения, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США.

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После того, как поздно вечером 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании импичмента по поводу давления на Зеленского, Трамп в Твиттер сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы телефонного разговора.

Тотальная охота на ведьм со стороны демократов, — добавил Трамп.

Между тем у Зеленского в кулуарах ООН спросили относительно разговора с Трампом и он назвал его содержание «личным и конфиденциальным». По словам журналистов CNN, украинский президент также не ответил на вопрос о связи программы военной помощи и расследованием против сына Джо Байдена.

Когда у главы государства спросили, позволяет ли он обнародовать стенограмму разговора, Зеленский ответил двусмысленно: «Посмотрим».

Между тем The Washington Post сообщила, что в Белом доме пытались не допустить встречи президентов. Якобы некоторые американские чиновники стали опасаться, что Трамп и его окружение могут использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды Трампа.

Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США, — сообщил один из экс-чиновников на условиях анонимности.

В Белом доме сразу опровергли эти сообщения.

Напомним, что сегодня Зеленский планирует в Нью-Йорке встретиться с американским коллегой. Украинский лидер находится в США с визитом в ООН. Официальные лица утверждают, что Трамп и Зеленский должны разговаривать друг с другом не менее часа.

Фон этой встречи неоднозначный, так как в США несколько недель пылает скандал о возможном давлении, которое американский лидер оказывал на Зеленского во время июльского телефонного разговора. Американские СМИ утверждают, что Трамп потребовал активнее расследовать дело в отношении газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой когда-то входил сын Джо Байдена, вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года.