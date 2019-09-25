Свитолина победила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира. Фото: XSport

https://racurs.ua/n127264-svitolina-pobedila-rossiyanku-i-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-video.html

Ракурс

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 3 WTA) победила российскую спортсменку Светлану Кузнецову (№ 69 WTA).

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Свитолина одержала победу в двух сетах. Продолжительность матча составила 1час 16 минут. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первая ракетка Украины сделала 5 брейков и отдала сопернице одну подачу. На счету Свитолиной два эйса и три двойных ошибки.

Свитолина победила со счетом 6:4, 6:2, благодаря чему она вышла в четвертьфинал. Чтобы выйти в полуфинал турнира в Китае, украинка должна сыграть с победительницей матча Ван Цян из Китая и Элисон Риск из США.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сегодня попытается также пройти в четвертьфинал. Ее соперницей будет Каролина Плишкова (№ 2 WTA).

Призовой фонд турнира серии Премьер 5 составляет почти 3 млн долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», 18 сентября Свитолина покинула турнир WTA International в китайском Гуанчжоу из-за травмы.