Известная украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 3 WTA) победила российскую спортсменку Светлану Кузнецову (№ 69 WTA).

Свитолина одержала победу в двух сетах. Продолжительность матча составила 1час 16 минут. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первая ракетка Украины сделала 5 брейков и отдала сопернице одну подачу. На счету Свитолиной два эйса и три двойных ошибки.

Свитолина победила со счетом 6:4, 6:2, благодаря чему она вышла в четвертьфинал. Чтобы выйти в полуфинал турнира в Китае, украинка должна сыграть с победительницей матча Ван Цян из Китая и Элисон Риск из США.

She gets it! ✅@ElinaSvitolina moves past Kuznetsova, 6−4, 6−2.@wuhanopentennispic.twitter.com/nZkekTbRg7