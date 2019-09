Відома українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 3 WTA) перемогла російську спортсменку Світлану Кузнєцову (№ 69 WTA).

Світоліна отримала перемогу у двох сетах. Тривалість матчу становила 1 годину 16 хвилин. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на повідомлення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша ракетка України зробила 5 брейків і віддала суперниці одну подачу. На рахунку Світоліної два ейси та три подвійних помилки.

Світоліна перемогла з рахунком 6:4, 6:2, завдяки чому вона вийшла до чвертьфіналу. Щоб вийти у півфінал турніру у Китаї, українка має зіграти з переможницею матчу Ван Цян з Китаю та Елісон Ріск з США.

She gets it! ✅@ElinaSvitolina moves past Kuznetsova, 6−4, 6−2.@wuhanopentennispic.twitter.com/nZkekTbRg7