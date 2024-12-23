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Уявляю, як зараз пригорає у мо***лів - історія про появу шаблі Мазепи на бою Усика
Уявляю, як зараз пригорає у мос***лів — історія про появу шаблі Мазепи на бою Усикаhttps://racurs.ua/ua/n202446-uyavlyau-yak-zaraz-prygoraie-u-mos-liv-istoriya-pro-poyavu-shabli-mazepy-na-bou-usyka.htmlРакурс
Шаблю Івана Мазепи охороняли більше людей, ніж самого боксера Олександра Усика.
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Ярослава Гресь, співзасновниця громадської організації Ukraine WOW, розповіла про історію появи шаблі Івана Мазепи у Саудівській Аравії під час бою-реваншу Усик-Ф'юрі.
Вона каже, що після реалізації проєкту запити в гуглі про те, хто такий Мазепа, збільшились у тисячі разів. У найпопулярніших американських, британських та арабських медіа та багатьох інших вийшли публікації про унікальний артефакт, що належав українському гетьману.
Шаблю охороняли ретельніше ніж самого Усика. Після перемоги чемпіона минуло дев’ять хвилин, доки шабля з’явилася на ринзі.
Скільки часу Олександр Усик вирішував, чи хоче/може він підняти над головою шаблю видатного гетьмана, ім’я якого століттями паплюжили росіяни? 5 хвилин. Від моменту, коли я відправила йому три знімки з пропозицією Чернігівського обласного історичного музею: шаблю Мазепи, пернач Семена Палія та срібне Євангеліє. Усик набрав. «Звісно, шабля. Звісно, Мазепа. Звісно, робимо». Жодних вагань. О четвертій ранку, після бою, ми дивилися перші виходи в міжнародних медіа, Олександр широко усміхнувся оцією своєю задоволеною усико-усмішкою: «Уявляю, як зараз пригорає у москалів».