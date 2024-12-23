Уявляю, як зараз пригорає у мо***лів - історія про появу шаблі Мазепи на бою Усика

https://racurs.ua/ua/n202446-uyavlyau-yak-zaraz-prygoraie-u-mos-liv-istoriya-pro-poyavu-shabli-mazepy-na-bou-usyka.html

Ракурс

Шаблю Івана Мазепи охороняли більше людей, ніж самого боксера Олександра Усика.

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Ярослава Гресь, співзасновниця громадської організації Ukraine WOW, розповіла про історію появи шаблі Івана Мазепи у Саудівській Аравії під час бою-реваншу Усик-Ф'юрі.

Вона каже, що після реалізації проєкту запити в гуглі про те, хто такий Мазепа, збільшились у тисячі разів. У найпопулярніших американських, британських та арабських медіа та багатьох інших вийшли публікації про унікальний артефакт, що належав українському гетьману.

Шаблю охороняли ретельніше ніж самого Усика. Після перемоги чемпіона минуло дев’ять хвилин, доки шабля з’явилася на ринзі.