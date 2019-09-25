Імпічмент, заяви і спростування: що відбувається навколо скандальної розмови Зеленського і Трампа, фото — Главком

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Ракурс

Навколо скандальної телефонної розмови президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у США продовжує розбурхуватися небувалий політичний скандал. Впродовж доби у Вашингтоні лунали численні заяви та спростування, а спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента США.

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Після того, як пізно увечері 24 вересня Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання імпічменту з приводу тиску на Зеленського, Трамп у Твіттер повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української влади на публікацію стенограми телефонної розмови.

Тотальне полювання на відьом з боку демократів, — додав Трамп.

Тим часом в Зеленського в кулуарах ООН запитали щодо розмови з Трампом і той назвав її зміст «особистим і конфіденційним». За словами журналістів CNN, український президент також не відповів на запитання про зв’язок програми військової допомоги та розслідуванням проти сина Джо Байдена.

Коли в глави держави запитали, чи він дозволяє оприлюднити стенограму розмови, Зеленський відповів двозначно: «Побачимо».

Тим часом The Washington Post повідомила, що у Білому домі намагалися не допустити зустрічі президентів. Буцімто деякі американські чиновники стали побоюватися, що Трамп і його близькі можуть використовувати важелі впливу США на нового лідера України для політичної вигоди Трампа.

Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була б сфокусована на відносинах Україна-США, — повідомив один з екс-чиновників на умовах анонімності.

У Білому домі відразу спростували ці повідомлення.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський планує у Нью-Йорку зустрітися із американським колегою. Український лідер перебуває в США із візитом в ООН. Офіційні особи стверджують, що Трамп і Зеленський говоритимуть не менше години.

Тло цієї зустрічі неоднозначне, оскільки в США декілька тижнів палає скандал, який може призвести навіть до початку процедури імпічмента Трампа. Йдеться про можливий тиск, який американський лідер чинив на Зеленського під час липневої телефонної розмови. Американські ЗМІ стверджують, що Трамп вимагав активніше розслідувати справу щодо газодобувної компанії Burismа, до ради директорів якої колись входив син Джо Байдена, найімовірнішого головного суперника Трампа на виборах 2020 року.