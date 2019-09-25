Дональд Трамп, фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff

https://racurs.ua/ua/n127257-impichment-trampa-iniciuvala-palata-predstavnykiv-kongresu-ssha.html

Ракурс

Ненсі Пелосі, спікер нижньої палати американського парламенту — Палати представників, оголосила про початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Loading...

Про це повідомляє видання «Голос Америки»

Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань, — заявила Пелосі.

У своїй промові Пелосі, зокрема, згадала скандал, що розгорівся довкола телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією ЗМІ, що саме за її результатами один зі співробітників американської розвідки подав скаргу своєму керівництву. Вважається, що текст цієї розмови нібито містив якусь обіцянку, котра змусила розвідника подати скаргу.

Нещодавно Трамп пообіцяв оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом Зеленським. Він запевняє, що там міститься жодного тиску.

Цього тижня президент визнав, що просив президента України вдатися до дій, які будуть вигідні йому політично, — наголосила Пелосі у своєму зверненні. — Дії президента Трампа викривають негідний факт зради президентом клятви, яку він дав, заступаючи на посаду, зради наших національних інтересів і зради недоторканості наших виборів.

Невдовзі Трамп у своєму Твіттері відреагував на слова Пелосі.

Вони навіть не бачили стенограму дзвінка. Тотальне полювання на відьом! — наголосив Трамп.

Пізніше він повідомив, що Держсекретар США Майк Помпео отримав дозвіл української влади на публікацію стенограми цього телефонного дзвінка.

Вони також не знають, у чому полягає справа. Тотальна афера полювання на відьом з боку демократів! — зазначив Трамп.

До цього процедура імпічменту президента США ініціювалася лише тричі — Ендрю Джонсона в 1868 році та Білла Клінтона в 1998 році усунула Палата представників, проте згодом вони були виправдані під час судових процесів, проведених Сенатом, а Річард Ніксон, статті імпічменту проти котрого були ухвалені Комітетом Палати Представників судової влади у 1974 році, пішов у відставку ще до того, як відповідні резолюції були винесені на розгляд Палати представників.

Процедуру імпічменту в США оголошує Палата представників.

Згодом звинувачення передаються до верхньої палати Конгресу — Сенату, де ця процедура перетворюється на судовий процес. У ньому Палата представників фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль членів суду присяжних. Для завершення процедури імпічменту потрібно, щоб це рішення підтримали не менше двох третин голосів сенаторів (тобто, не менше 67 з них).

Однак наразі більшість в Сенаті належить представникам Республіканської партії США (53 місця з 100), тож навряд чи ініціаторам процедури імпічменту Трампа вдасться довести її до кінця.

Нагадаємо, Трамп вчора на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку пригрозив заблокувати допомогу Україні, якщо Євросоюз не виділятиме Києву кошти.