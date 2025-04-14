Трамп написав, що «Зеленський та шахрай Байден зробили все», щоб розпочалася війна

https://racurs.ua/ua/n205574-tramp-napysav-scho-zelenskyy-ta-shahray-bayden-zrobyly-vse-schob-rozpochalasya-viyna.html

Ракурс

Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена та Володимира Зеленського в тому, що вони «дозволили розпочатися» війні.

Війна між росією та Україною — це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. […] Якби президентські вибори 2020 року не були СФАЛЬСИФІКОВАНІ, цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися, — написав Трамп.

Трамп назвав війну росії проти України «пародією», а Зеленський і «криворукий Байден», мовляв, мали «так багато способів» запобігти їй.

Сам же Трамп нібито не має ніякого стосунку до цієї війни, хоч і «старанно працює, щоб зупинити смерть і руйнування».