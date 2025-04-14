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Ракурс
Трамп написав, що «Зеленський та шахрай Байден зробили все», щоб розпочалася війна

Трамп написав, що «Зеленський та шахрай Байден зробили все», щоб розпочалася війна

14 кві 2025, 17:39
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Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена та Володимира Зеленського в тому, що вони «дозволили розпочатися» війні.

Війна між росією та Україною — це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. […] Якби президентські вибори 2020 року не були СФАЛЬСИФІКОВАНІ, цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися, — написав Трамп.

Трамп назвав війну росії проти України «пародією», а Зеленський і «криворукий Байден», мовляв, мали «так багато способів» запобігти їй.

Сам же Трамп нібито не має ніякого стосунку до цієї війни, хоч і «старанно працює, щоб зупинити смерть і руйнування».

Джерело: Ракурс


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