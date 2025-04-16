Байден вперше після завершення каденції публічно розкритикував ТРампа

https://racurs.ua/ua/n205610-bayden-vpershe-pislya-zavershennya-kadenciyi-publichno-rozkrytykuvav-trampa.html

Ракурс

Екс-президент США Джозеф Байден провів у Чикаго перший публічний виступ після завершення своєї каденції, розкритикувавши адміністрацію Дональда Трампа.

Він розкритикував нинішню адміністрацію щодо соціального страхування, заявивши, що масштабне скорочення залишило людей невпевненими, чи отримають вони свої виплати.

Байден наголосив, що «кожен обраний посадовець має забезпечити, аби уряд працював для людей»:

Ми маємо виконувати свої обіцянки людям.

Менше ніж за 100 днів ця нова адміністрація наробила стільки шкоди, завдала так багато руйнувань, що від цього просто захоплює подих — настільки стрімко все відбулося, — сказав Байден під час виступу після завершення каденції на Конференції правозахисників, радників і представників осіб з інвалідністю (ACRD).

Вони фактично «врізалися сокирою» у Службу соціального забезпечення, змусивши піти 7 000 працівників, включно з найбільш досвідченими службовцями. І вони планують виставити за двері ще тисячі.

Байден звинуватив адміністрацію Трампа в «підриві критично важливої системи підтримки для найбільш вразливих американців».

Скорочення проводяться Міністерством урядової ефективності — новим відомством, яке очолює мільярдер Ілон Маск. Його завданням є оптимізація державного управління, зокрема через скорочення федерального штату.

Попри овації серед прихильників, частина Демократичної партії висловила стурбованість політичним поверненням Байдена. Вони побоюються, що це може спровокувати розкол серед демократів напередодні нових політичних змагань.