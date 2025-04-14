Коли ти починаєш війну, то маєш бути впевнений, що можеш її виграти, - Трамп про прохання Зеленського продати Україні ракети до Patriot

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Ракурс

Дональд Трамп прокоментував прохання Володимира Зеленського продати Україні ракети до Patriot.

Зеленський завжди шукає, де б купити ще ракети. Слухайте, коли ти починаєш війну, ти маєш бути впевнений, що можеш її виграти. Не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів сильніший, і потім просто сподіваєшся, що тобі щось ще дадуть, — так Трамп відреагував на пропозицію Володимира Зеленського купити в США системи Patriot на тлі ніщивних ударів росії по цивільному населенню у Кривому Рогу та Сумах, що призвели до численних жертв цивільних українців серед яких понад 10 дітей.

Президент України в інтерв’ю телеканалу CBS заявив, що наша країна готова придбати у Сполучених Штатів Америки 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot на суму 15 мільярдів доларів для захисту українських міст від російських ударів.

Глава держави зазначив, що під час спілкування з американським президентом Дональдом Трампом, запропонував йому кілька кроків для захисту України. За його словами, першим кроком є купівля систем ППО.

Ми готові купити хоча б десять систем… Ми знайдемо ці гроші (15 млрд доларів — ред), і все будемо сплачувати, — повідомив Зеленський.

Він також додав, що деякі країни Європи фінансово готові допомогти нашій країні у придбанні ЗРК Patriot. Зеленський вказав, що другий варіант — надати ліцензії на виробництво самих систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Президент також зазначив, що Україна готова отримати в оренду системи ППО Patriot, які розміщені в країнах Європи, Азії чи Близького Сходу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в дописі у соцмережі TruthSocial Трамп назвав повномасштабне вторгнення росії проти України «війною Байдена» і поклав відповідальність за її початок на експрезидента США і українського лідера Зеленського.