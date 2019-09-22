В Одесской области построили одно из самых высоких сооружений Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n127138-v-odesskoy-oblasti-postroili-odno-iz-samyh-vysokih-soorujeniy-ukrainy-foto.htmlРакурс
В Украине построили одно из самых высоких сооружений в стране. В Овидиопольском районе Одесской области открыли крупнейшую ветроэлектростанцию в регионе. Ее ветряки — одни из самых высоких сооружений в Украине.
Мощность станции «Овидий» (Ovid Wind Power Plant) — 32 МВт, и это самая большая ветроэлектростанция (ВЭС) в области.
Вместе с лопастями высота одного ветрогенератора составляет 200 м. Монумент «Родина-мать» в Киеве вдвое ниже. Лопасти одного генератора охватывают площадь 1,5 га (35 баскетбольных площадок).
Турбины ВЭС могут производить электричество при ветре 10 км/ч, полная мощность достигается при ветре 46 км / ч. Электростанция работает круглосуточно и при любом направлении ветра. Ее построила компания из Турции Güriş holding вместе с General Electric (США).
ВЭС оснащена девятью турбинами мощностью 3,6 МВт каждая.