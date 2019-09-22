Наивысшее сооружение Украины построили в Одесской области, фото — "Овидий"

https://racurs.ua/n127138-v-odesskoy-oblasti-postroili-odno-iz-samyh-vysokih-soorujeniy-ukrainy-foto.html

Ракурс

В Украине построили одно из самых высоких сооружений в стране. В Овидиопольском районе Одесской области открыли крупнейшую ветроэлектростанцию ​​в регионе. Ее ветряки — одни из самых высоких сооружений в Украине.

Loading...

Мощность станции «Овидий» (Ovid Wind Power Plant) — 32 МВт, и это самая большая ветроэлектростанция (ВЭС) в области.

Вместе с лопастями высота одного ветрогенератора составляет 200 м. Монумент «Родина-мать» в Киеве вдвое ниже. Лопасти одного генератора охватывают площадь 1,5 га (35 баскетбольных площадок).

Турбины ВЭС могут производить электричество при ветре 10 км/ч, полная мощность достигается при ветре 46 км / ч. Электростанция работает круглосуточно и при любом направлении ветра. Ее построила компания из Турции Güriş holding вместе с General Electric (США).

ВЭС оснащена девятью турбинами мощностью 3,6 МВт каждая.