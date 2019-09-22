Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Наивысшее сооружение Украины построили в Одесской области, фото — "Овидий"

В Одесской области построили одно из самых высоких сооружений Украины (ФОТО)

22 сен 2019, 17:44
999

В Украине построили одно из самых высоких сооружений в стране. В Овидиопольском районе Одесской области открыли крупнейшую ветроэлектростанцию ​​в регионе. Ее ветряки — одни из самых высоких сооружений в Украине.

Loading...

Мощность станции «Овидий» (Ovid Wind Power Plant) — 32 МВт, и это самая большая ветроэлектростанция (ВЭС) в области.

Наивысшее сооружение Украины построили в Одесской области, фото — "Овидий"

Вместе с лопастями высота одного ветрогенератора составляет 200 м. Монумент «Родина-мать» в Киеве вдвое ниже. Лопасти одного генератора охватывают площадь 1,5 га (35 баскетбольных площадок).

Турбины ВЭС могут производить электричество при ветре 10 км/ч, полная мощность достигается при ветре 46 км / ч. Электростанция работает круглосуточно и при любом направлении ветра. Ее построила компания из Турции Güriş holding вместе с General Electric (США).

ВЭС оснащена девятью турбинами мощностью 3,6 МВт каждая.

Наивысшее сооружение Украины построили в Одесской области, фото — "Овидий"

Наивысшее сооружение Украины построили в Одесской области, фото — "Овидий"

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Трампа ждет импичмент, если он давил на Зеленского — глава комитета по разведке

Импичмент может быть единственным средством в случае, если Трамп хотел заставить лидера другой страны сделать что-то недопустимое, считает глава комитета Палаты представителей по разведке. В США продолжается «украинский скандал»

Новости мира
20:18

Украинский скандал в Белом доме: Трамп не возражает против свидетельств Джулиани в Конгрессе в отношении сына Байдена

Трамп согласился с тем, чтобы его представитель Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о расследовании в Украине вокруг компании Burisma. В руководство этой фирмы входил сын Джо Байдена, который будет главным соперником Трампа на выборах

Новости мира
18:39
Новости партнеров
Загрузка...