Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Российский МИД «высоко оценил» пакт Молотова-Риббентропа, фото — История скреп

Российский МИД расхвалил пакт Молотова-Риббентропа (ФОТО)

22 сен 2019, 17:04
999

Министерство иностранных дел России прокомментировало 80-летие совместного парада советских и немецких войск в Бресте.

Loading...

В тексте заявления, которое обнародовали в Твиттер МИД РФ, высоко оценен «пакт Молотова-Риббентропа». Российское внешнеполитическое ведомство считает, что «благодаря советско-германского договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах».

В российском МИДе заявили, что население территорий Польши, которые были разделены Гитлером и Сталиным, «подверглось нацистскому террору на два года позже». По версии дипломатов Путина, таким образом «были спасены сотни тысяч жизней».

Этот комментарий российский МИД приурочил к годовщине парада в Бресте по случаю передачи города вермахтом Красной Армии.

Совместный парад победы советских и немецких войск принимали выпускник Казанского танкового училища и Академии Генштаба министерства обороны СССР генерал Гудериан и выпускник Военной академии им. Фрунзе комбриг Кривошеин.

Российский МИД «высоко оценил» пакт Молотова-Риббентропа, фото — История скреп

Впоследствии капитулировала Варашава и Польшу в четвертый раз в истории переделили агрессоры. В июне 1941 года наступил очередной этап войны, когда Гитлер нарушил Пакт о ненападении и первым атаковал СССР. Польшу от нацистов освободили в 1945 году подразделения Советской армии. Впоследствии здесь установили коммунистический режим.

Российский МИД «высоко оценил» пакт Молотова-Риббентропа, фото — История скреп

«Пакт Молотова-Риббентропа» подписали 23 августа 1939 года. В нем был и секретный протокол о переделе польской территории, а также сферы влияния в Европе. 8 сентября 1939 года немецкие войска вышли на окраины Варшавы. 17 сентября войска Сталина начали оккупацию Польши с востока.

Российский МИД «высоко оценил» пакт Молотова-Риббентропа, фото — История скреп

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Трампа ждет импичмент, если он давил на Зеленского — глава комитета по разведке

Импичмент может быть единственным средством в случае, если Трамп хотел заставить лидера другой страны сделать что-то недопустимое, считает глава комитета Палаты представителей по разведке. В США продолжается «украинский скандал»

Новости мира
20:18

Украинский скандал в Белом доме: Трамп не возражает против свидетельств Джулиани в Конгрессе в отношении сына Байдена

Трамп согласился с тем, чтобы его представитель Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о расследовании в Украине вокруг компании Burisma. В руководство этой фирмы входил сын Джо Байдена, который будет главным соперником Трампа на выборах

Новости мира
18:39
Новости партнеров
Загрузка...