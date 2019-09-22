Российский МИД «высоко оценил» пакт Молотова-Риббентропа, фото — История скреп

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Министерство иностранных дел России прокомментировало 80-летие совместного парада советских и немецких войск в Бресте.

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В тексте заявления, которое обнародовали в Твиттер МИД РФ, высоко оценен «пакт Молотова-Риббентропа». Российское внешнеполитическое ведомство считает, что «благодаря советско-германского договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах».

В российском МИДе заявили, что население территорий Польши, которые были разделены Гитлером и Сталиным, «подверглось нацистскому террору на два года позже». По версии дипломатов Путина, таким образом «были спасены сотни тысяч жизней».

Этот комментарий российский МИД приурочил к годовщине парада в Бресте по случаю передачи города вермахтом Красной Армии.

Совместный парад победы советских и немецких войск принимали выпускник Казанского танкового училища и Академии Генштаба министерства обороны СССР генерал Гудериан и выпускник Военной академии им. Фрунзе комбриг Кривошеин.

Впоследствии капитулировала Варашава и Польшу в четвертый раз в истории переделили агрессоры. В июне 1941 года наступил очередной этап войны, когда Гитлер нарушил Пакт о ненападении и первым атаковал СССР. Польшу от нацистов освободили в 1945 году подразделения Советской армии. Впоследствии здесь установили коммунистический режим.

«Пакт Молотова-Риббентропа» подписали 23 августа 1939 года. В нем был и секретный протокол о переделе польской территории, а также сферы влияния в Европе. 8 сентября 1939 года немецкие войска вышли на окраины Варшавы. 17 сентября войска Сталина начали оккупацию Польши с востока.