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Ракурс
Пострадавшему от «Новичка» предложили лечиться в России за счет Великобритании, фото — РБК

Пострадавшему от «Новичка» предложили лечиться в России за счет Великобритании

22 сен 2019, 16:27
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Британцу Чарльзу Роули, который пострадал от отравления веществом «Новичок», предложили лечиться в России. Но в парламенте РФ считают, что реабилитация возможна только при одном условии: если ее оплатят английские спецслужбы.

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Такую «оригинальную» идею подал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он предложил Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества, пройти курс лечения в России.

Сенатор рассказал об этом 22 сентября в эфире радиостанции «Говорит Москва». Реабилитацию обязаны, по его словам, оплатить английские спецслужбы. Он посоветовал Роули обращаться за финансовой компенсацией не к России, а к британскому правительству, поскольку «Россия здесь ни при чем».

К своим спецслужб он может обратиться, если действительно у него было отравление, а не постановка какая-то, — сообщил сенатор.

Обращение Роули в Россию за компенсацией этот сенатор назвал «продолжением русофобии». «Ракурс» сообщал, что Роули намерен отсудить у России миллион евро. Он нашел адвоката и хочет подать на РФ в суд.

Пострадавший в результате отравления «Новичком» Роули рассчитывает на компенсацию в связи со смертью от этого ядовитого вещества его подруги Дон Стерджесс, а также серьезными побочными эффектами от «Новичка» для его организма.

Роули и Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне 2018 года. Женщина считала, что в бутылочке находятся духи и брызнула жидкость на себя. Стерджесс умерла, а Роули прошел длительную реабилитацию.


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