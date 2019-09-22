ДТП в Одесской области: полиция подозревает водителя фуры в ужасной аварии, его задержали, скриншот видео Нацполиции

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Полиция подозревает, что действия водителя фуры вызвали ужасную аварию в Овидиопольском районе Одесской области 21 сентября, в которой погибли девять человек.

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Сегодня водителя грузовика выписали из больницы и полиция арестовала его.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, — говорится в сообщении Национальной полиции.

Напомним, что в результате ДТП с участием переполненной маршрутки погибли девять человек. Бус ехал в Одессу, а грузовик двигался от областного центра.

Сегодня ночью в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли сразу четыре человека. 25-летний водитель за рулем автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От удара машину перевернуло. Четверо пассажиров, сидящих на заднем сиденье, погибли от полученных травм на месте.