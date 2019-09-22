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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли четверо. Фото: Сегодня

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли четверо (ФОТО)

22 сен 2019, 10:54
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В Хмельницкой области произошла смертельная авария, в результате которой погибли четыре человека.

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Трагический инцидент произошел около 2.00 в Деражнянском районе возле села Новоселка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области.

Установлено, что 25-летний водитель за рулем автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От силы удара машину перевернуло.

Четверо пассажиров, сидящих на заднем сиденье, погибли от полученных травм на месте. Все они были местными жителями.

ДТП в Хмельницкой области. Фото: ГУНП

Водитель автомобиля был госпитализирован в медицинское учреждение с политравмами. Еще один пассажир не пострадал.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, накануне в смертельной аварии в Одесской области погибли девять человек.

Источник: Ракурс


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