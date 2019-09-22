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Синоптики предупреждают: ухудшение погодных условий в Украине. Фото: UTV

Синоптики предупреждают: ухудшение погодных условий в Украине (КАРТА)

22 сен 2019, 10:11
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Об ухудшении погодных условий 22 сентября в Украине предупреждают синоптики.

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На всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15−20 м/с. Метеорологи объявили желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киевской области и столице также предупреждают об ухудшении погодных условий и сильном ветре. В Карпатах и ​​в Луганской области 22 сентября ожидаются заморозки 0−3°.

Метеорологическое предупреждение в Украине 22 сентября. Фото: Укргидрометцентр

На севере Левобережья синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы 0−3°.

Метеорологи заявляют, что в ближайшие два дня (22−23 сентября) на всей территории Украины, кроме Черновицкой и Волынской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 22 сентября

Как ранее сообщал «Ракурс», метеорологи дали прогноз погоды в Украине на весь сентябрь. Стало известно количество осадков и средняя месячная температура воздуха.

Источник: Ракурс


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