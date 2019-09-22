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Синоптики попереджають: погіршення погодних умов в Україні. Фото: UTV

Синоптики попереджають: погіршення погодних умов в Україні (КАРТА)

22 вер 2019, 10:11
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Про погіршення погодних умов 22 вересня в Україні попереджають синоптики.

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На всій території країни, крім західних областей, очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15−20 м/с. Метеорологи оголосили жовтий (потенційний) рівень небезпечності. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Метеорологічне попередження в Україні 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області та столиці також попереджають про погіршення погодних умов та сильний вітер. У Карпатах та у Луганській області 22 вересня очікуються заморозки 0−3°.

На півночі Лівобережжя синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту 0−3°.

Метеорологи заявляють, що у найближчі два дні (22−23 вересня) на всій території України, крім Чернівецької та Волинської областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 22 вересня

Як раніше повідомляв «Ракурс», метеорологи дали прогноз погоди в Україні на весь вересень. Стала відома кількість опадів та середня місячна температура повітря.

Джерело: Ракурс


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