Отруєння "Новачком" в Еймсбері: британець хоче подати в суд на Росію. Фото: народна правда

https://racurs.ua/ua/n127124-otruiennya-novachkom-v-eymsberi-brytanec-hoche-podaty-v-sud-na-rosiu.html

Ракурс

Британець Чарлі Роулі, який постраждав від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» влітку 2018 року, вирішив подати до суду на Росію.

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Роулі сподівається отримати від Москви компенсацію в розмірі до 1 млн фунтів стерлінгів. Британець вже найняв адвоката. Про це повідомляє The Miror, передає «РБК-Україна».

Адвокатом Роулі став Патрік Магуайір, який представляв інтереси жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

Роулі зазначає, що отруєння дуже сильно вплинуло на його життя і тепер він хоче справедливості. В результаті отруєння його дівчина Дон Стерджесс загинула через кілька днів.

У березні цього року син Стерджесс написав листа президенту Росії Володимиру Путіну з вимогою справедливого покарання для винуватців.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня набули чинності санкції проти РФ через отруєння «Новачком» колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері. Отруєння в Еймсбері сталося через кілька місяців після цього.