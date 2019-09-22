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Ракурс
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, півсотні поранених. Фото: ЮФ

В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, півсотні поранених

22 вер 2019, 09:03
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В Албанії стався найсильніший за останні 30 років землетрус, про що заявили в Міністерстві оборони країни.

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В результаті стихійного лиха 68 осіб були госпіталізовані до медичного закладу з травмами. Про це повідомляє видання Reuters.

Землетрус стався в суботу і торкнувся портового міста Дуррес і столиці Тирани. Експерти попередньо заявляють, що сила поштовхів досягала 5,6 бала. Після першого поштовху люди почали вибігати з будинків.

Більшість постраждалих отримали поранення під час панічної втечі з дому. Після наданого лікування їх виписали.

У Тирані постраждали 48 будинків і три багатоквартирних будинки, а в Дуррес 42 і чотири відповідно. В інших областях постраждали близько 20 будівель.

Нафтові свердловини в регіоні Фієра в результаті землетрусу не постраждали.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня в Китаї стався сильний землетрус. В результаті стихійного лиха одна особа загинула і три десятки отримали поранення.


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