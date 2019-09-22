В Албании произошло сильнейшее за 30 лет землетрясение, полсотни раненых. Фото: ЮФ

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Ракурс

В Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение, о чем заявили в Министерстве обороны страны.

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В результате стихийного бедствия 68 человек были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами. Об этом сообщает издание Reuters.

Землетрясение произошло в субботу и затронуло портовый город Дуррес и столицу Тирану. Эксперты предварительно заявляют, что сила толчков достигала 5,6 балла. После первого толчка люди начали выбегать из домов.

Большинство пострадавших получили ранения во время панического бегства из дома. После оказанного лечения их выписали.

В Тиране пострадали 48 домов и три многоквартирных дома, а в Дуррес 42 и четыре соответственно. В других областях пострадали около 20 зданий.

Нефтяные скважины в регионе Фиер в результате землетрясения не пострадали.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября в Китае произошло сильное землетрясение. В результате стихийного бедствия один человек погиб и три десятка получили ранения.