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Ракурс
В Японии бушует тайфун: пострадали около 20 человек. Фото: 20 минут Украина

В Японии бушует тайфун: пострадали около 20 человек

22 сен 2019, 08:25
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Тайфун «Капа» налетел на японскую префектуру Окинава. В результате стихийного бедствия 19 человек получили ранения разной степени тяжести.

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Двух человек снесло водой во время серфинга в префектуре Миядзаки на юго-западном главном острове Кюсю. Один человек пропал без вести, а 60-летний мужчина был убит. Об этом сообщают Kyodo News.

Из-за тайфуна в аэропортах отменили более 300 рейсов. Синоптики прогнозируют, что вечером 22 сентября стихийное бедствие достигнет острова Кюсю.

Тайфун «Тапа» сформировался в Тихом океане. На данный момент скорость ветра составляет 72 км/ч, а порывы — до 108 км/ч.

Вокруг города Миядзаки за один час в субботу утром выпало более 120 мм дождя. На севере Кюсю ожидаются осадки до 300 мм, а на юге — до 400 мм.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября в Японии бушевал тайфун «Факсай», который обесточил около 885 тыс. домов и стал причиной гибели и ранений людей.


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