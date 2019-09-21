Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США направили в Персидский залив эсминец USS Nitz. Фото: 5 канал

США направили в Персидский залив эсминец USS Nitz

21 сен 2019, 21:49
999

Эсминец USS Nitz армии США отправился в Персидский залив. Здесь он будет находиться для усиления обороны Саудовской Аравии.

Loading...

Корабль будет находиться возле северо-восточного побережья Саудовской Аравии. По версии Пентагона, именно отсюда была совершена атака на нефтяные объекты королевства, сообщает телеканал CBS News.

На борту USS Nitze находятся крылатые ракеты «Томагавк» и другое вооружение, которое может перекрыть «брешь» в противовоздушной обороне Саудовской Аравии.

По информации телеканала, средства ПВО Саудовской Аравии в момент нападения на нефтяные объекты были ориентированы в сторону Йемена и не смогли отбить атаку со стороны Ирана.

Напомним. что 14 сентября дроны и ракеты поразили свыше десяти объектов на территории Саудовской Аравии. Тогда были повреждены объекты саудовской нефтяной компании. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские сепаратисты-хуситы. По мнению властей США, атаку совершили под руководством Ирана.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...