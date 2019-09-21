США направили в Персидский залив эсминец USS Nitz. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n127121-ssha-napravili-v-persidskiy-zaliv-esminec-uss-nitz.html

Ракурс

Эсминец USS Nitz армии США отправился в Персидский залив. Здесь он будет находиться для усиления обороны Саудовской Аравии.

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Корабль будет находиться возле северо-восточного побережья Саудовской Аравии. По версии Пентагона, именно отсюда была совершена атака на нефтяные объекты королевства, сообщает телеканал CBS News.

На борту USS Nitze находятся крылатые ракеты «Томагавк» и другое вооружение, которое может перекрыть «брешь» в противовоздушной обороне Саудовской Аравии.

По информации телеканала, средства ПВО Саудовской Аравии в момент нападения на нефтяные объекты были ориентированы в сторону Йемена и не смогли отбить атаку со стороны Ирана.

Напомним. что 14 сентября дроны и ракеты поразили свыше десяти объектов на территории Саудовской Аравии. Тогда были повреждены объекты саудовской нефтяной компании. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские сепаратисты-хуситы. По мнению властей США, атаку совершили под руководством Ирана.