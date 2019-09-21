США направили в Перську затоку есмінець USS Nitz. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127121-ssha-napravyly-v-persku-zatoku-esminec-uss-nitz.html

Ракурс

Есмінець USS Nitz армії США відправився в Перську затоку. Тут він перебуватиме для посилення оборони Саудівської Аравії.

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Корабель буде знаходитися біля північно-східного узбережжя Саудівської Аравії. По версії Пентагону, саме звідси була здійснена атака на нафтові об'єкти королівства, повідомляє телеканал CBS News.

На борту USS Nitze знаходяться крилаті ракети «Томагавк» та інше озброєння, яке може перекрити «пролом» в протиповітряній обороні Саудівської Аравії.

За інформацією телеканалу, засоби ППО Саудівської Аравії в момент напади на нафтові об'єкти були орієнтовані в бік Ємену і не змогли відбити атаку з боку Ірану.

Нагадавши. що 14 вересня дрони і ракети вразили понад десять об'єктів на території Саудівської Аравії. Тоді були пошкоджені об'єкти саудівської нафтової компанії. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські сепаратисти-хусити. На думку влади США, атаку здійснили під керівництвом Ірану.