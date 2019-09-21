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У США в результаті стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей. Фото: Getty Images
У США в результаті стрілянини в нічному клубі загинули двоє людейhttps://racurs.ua/ua/n127120-u-ssha-v-rezultati-strilyanyny-v-nichnomu-klubi-zagynuly-dvoie-ludey.htmlРакурс
Стрілянина в США сталася 21 вересня в одному з нічних клубів штату Південна Кароліна. Тут невідомі відкрили вогонь по відпочиваючим. В результаті стрілянини загинули двоє людей.
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За попередніми даними, поранення отримали вісім осіб. Чотирьох з них доставили по повітрю в лікарню, повідомляє The New York Times. Інцидент стався в нічному клубі Old School Sports Bar & Grill.
Іншим постраждалим надавали допомогу на місці. Після огляду в лікарні їх відпустили додому. Місцеві телеканали повідомляють, що в результаті нападу загинули двоє чоловіків.
Нападники вели стрілянину як зовні, так і всередині будівлі. У момент нападу в клубі знаходилася велика кількість відпочиваючих.
В даний момент поліцейські проводять заходи, спрямовані на затримання стрільців. Мотиви нападників залишаються невідомими.
Нагадаємо, що 20 вересня в США двоє невідомих озброєних гвинтівкою АК відкрили стрілянину на вулиці. В результаті події загинула щонайменше 1 людина і ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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