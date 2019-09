У США в результаті стрілянини в нічному клубі загинули двоє людей. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n127120-u-ssha-v-rezultati-strilyanyny-v-nichnomu-klubi-zagynuly-dvoie-ludey.html

Ракурс

Стрілянина в США сталася 21 вересня в одному з нічних клубів штату Південна Кароліна. Тут невідомі відкрили вогонь по відпочиваючим. В результаті стрілянини загинули двоє людей.

Loading...

За попередніми даними, поранення отримали вісім осіб. Чотирьох з них доставили по повітрю в лікарню, повідомляє The New York Times. Інцидент стався в нічному клубі Old School Sports Bar & Grill.

Іншим постраждалим надавали допомогу на місці. Після огляду в лікарні їх відпустили додому. Місцеві телеканали повідомляють, що в результаті нападу загинули двоє чоловіків.

Нападники вели стрілянину як зовні, так і всередині будівлі. У момент нападу в клубі знаходилася велика кількість відпочиваючих.

В даний момент поліцейські проводять заходи, спрямовані на затримання стрільців. Мотиви нападників залишаються невідомими.

Нагадаємо, що 20 вересня в США двоє невідомих озброєних гвинтівкою АК відкрили стрілянину на вулиці. В результаті події загинула щонайменше 1 людина і ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.