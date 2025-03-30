У 2023 році Залужний підтримував наступ на Мелітополь, а Сирський — у районі Бахмуту, - NYT

https://racurs.ua/ua/n205201-u-2023-roci-zalujnyy-pidtrymuvav-nastup-na-melitopol-a-syrskyy-u-rayoni-bahmutu-nyt.html

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NYT: Навесні 2023 року готувався масштабний наступ на Мелітополь — США наполягали на концентрації сил саме там, тодішній головком Валерій Залужний погоджувався.

Але Олександр Сирський наполягав на боях за Бахмут — його в цьому підтримав і президент Володимир Зеленський, пише The New York Times.

На Ставці Зеленський наказав поділити боєприпаси порівну між Мелітополем і Бахмутом.

П’ять найкращих бригад віддали Сирському. Американцям натомість нічого не сказали, вони лише побачили дивні пересування на супутниках.

У результаті, прориву не сталося — було лиш повільне просування на кілька сіл. Замість 12 бригад на південь пішло сім. Решта — на Бахмут.

Сам Сирський казав американцям:

Я не згоден з планом, але виконую наказ.

Після цього президент США Джо Байден зрозумів, що план провалено, і почав знімати обмеження.

У травні США дозволили бити по рф — створили «операційну зону» до 80 км углиб. Перші удари припали по Бєлгороду, і це був новий виток війни.