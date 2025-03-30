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В 2023 году Залужный поддерживал наступление на Мелитополь, а Сырский – в районе Бахмута, - NYT

В 2023 году Залужный поддерживал наступление на Мелитополь, а Сырский — в районе Бахмута, — NYT

30 мар 2025, 15:58
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NYT: Навесні 2023 року готувався масштабний наступ на Мелітополь — США наполягали на концентрації сил саме там, тодішній головком Валерій Залужний погоджувався.

Але Олександр Сирський наполягав на боях за Бахмут — його в цьому підтримав і президент Володимир Зеленський, пише The New York Times.

На Ставці Зеленський наказав поділити боєприпаси порівну між Мелітополем і Бахмутом.

П’ять найкращих бригад віддали Сирському. Американцям натомість нічого не сказали, вони лише побачили дивні пересування на супутниках.

У результаті, прориву не сталося — було лиш повільне просування на кілька сіл. Замість 12 бригад на південь пішло сім. Решта — на Бахмут.

Сам Сирський казав американцям:

Я не згоден з планом, але виконую наказ.

Після цього президент США Джо Байден зрозумів, що план провалено, і почав знімати обмеження.

У травні США дозволили бити по рф — створили «операційну зону» до 80 км углиб. Перші удари припали по Бєлгороду, і це був новий виток війни.

Источник: Ракурс


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