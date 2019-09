​В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека. Фото: Getty Images

Стрельба в США произошла 21 сентября в одном из ночных клубов штата Южная Каролина. Здесь неизвестные открыли огонь по отдыхающим. В результате стрельбы погибли два человека.

По предварительным данным, ранения получили восемь человек. Четверых из них доставили по воздуху в больницу, сообщает The New York Times. Инцидент произошел в ночном клубе Old School Sports Bar & Grill.

Остальным пострадавшим оказывали помощь на месте. После осмотра в больнице их отпустили домой. Местные телеканалы сообщают, что в результате нападения погибли двое мужчин.

Нападавшие вели стрельбу как снаружи, так и внутри здания. В момент нападения в клубе находилось большое количество отдыхающих.

В данный момент полицейские проводят мероприятия, направленные на поимку стрелков. Мотивы стрелявших остаются неизвестными.

Напомним, что 20 сентября в США двое неизвестных вооруженных винтовкой АК открыли стрельбу на улице. В результате происшествия погиб по меньшей мере 1 человек и еще пять получили ранения разной степени тяжести.