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Стрельба в Вашингтоне: есть погибшие и раненые. Фото: Politeka

Стрельба в Вашингтоне: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

20 сен 2019, 09:32
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В США двое неизвестных вооруженных винтовкой АК открыли стрельбу на улице.

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В результате происшествия погиб по меньшей мере 1 человек и еще пять получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Nbc News.

Инцидент произошел вчера около 10 часов вечера по местному времени возле жилого комплекса в Вашингтоне, округ Колумбия. Среди пострадавших была женщина. Отмечается, что некоторые пострадавшие получили критические ранения.

Стрельба в Вашингтоне. Скриншот: FOX 5

Правоохранители не исключают, что злоумышленники могли стрелять из машины. Свидетели дают разные показания.

Полиция объявила в розыск светлый седан Nissan с двумя мужчинами внутри. Правоохранители просматривают кадры с ближайших к месту происшествия камер и обнаружили на улице несколько гильз.

Через час после инцидента, в 5 км от места преступления произошла еще одна стрельба. В результате которой пострадали три человека, один из них был без сознания и не дышал. Полиция второй инцидент пока не комментирует.

Напомним, в США в начале сентября в результате стрельбы погибли пять человек и несколько десятков получили ранения.


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