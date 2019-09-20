Стрілянина у Вашингтоні: є загиблі і поранені. Фото: Politeka

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Ракурс

У США двоє невідомих озброєних гвинтівкою АК відкрили стрілянину на вулиці.

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В результаті події загинула щонайменше 1 особа і ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Nbc News.

Інцидент стався вчора близько 10 години вечора за місцевим часом біля житлового комплексу у Вашингтоні, округ Колумбія. Серед постраждалих була жінка. Зазначається, що деякі потерпілі отримали критичні поранення.

Правоохоронці не виключають, що зловмисники могли стріляти з машини. Свідки дають різні свідчення.

Поліція оголосила в розшук світлий седан Nissan з двома чоловіками всередині. Правоохоронці переглядають кадри з найближчих до місця події камер і виявили на вулиці кілька гільз.

Через годину після інциденту, в 5 км від місця злочину сталася ще одна стрілянина. В результаті якої постраждали троє осіб, одна з них була без свідомості і не дихала. Поліція другий інцидент поки що не коментує.

Нагадаємо, в США на початку вересня в результаті стрілянини загинули п’ятеро осіб і кілька десятків отримали поранення.