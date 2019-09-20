Новини Волині: у Луцьку горів військовий госпіталь, розміщений у монастирі XVIII століття, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n127044-u-lucku-goriv-viyskovyy-gospital-rozmischenyy-u-monastyri-xviii-stolittya-video-foto.html

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У Луцьку в ніч з 19 на 20 вересня горів військовий госпіталь. Рятувальники і медики евакуювали майже 100 осіб. Будівля госпіталю перебуває у колишньому монастирі ордена тринітаріїв, який збудували на початку XVIII століття.

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Про пожежу у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі повідомили о 2.36, горіла покрівля будівлі. Площа пожежі складала близько 500 кв. м. Гасити вогонь прибули 12 одиниць техніки не тільки з Луцька, але й довколишніх райцентрів.

Складність гасіння полягала в тому, що вогонь швидко поширювався, адже перекриття старої будівлі були дерев’яними.

Під час евакуації хворих та персоналу вивезли 91 особи, з яких семеро хворих у важкому стані. Пацієнтів відвезли до міської клінічної лікарні. Через дві години пожежу ліквідували.