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Новини Волині: у Луцьку горів військовий госпіталь, розміщений у монастирі XVIII століття, фото — ДСНС

У Луцьку горів військовий госпіталь, розміщений у монастирі XVIII століття (ВІДЕО, ФОТО)

20 вер 2019, 08:43
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У Луцьку в ніч з 19 на 20 вересня горів військовий госпіталь. Рятувальники і медики евакуювали майже 100 осіб. Будівля госпіталю перебуває у колишньому монастирі ордена тринітаріїв, який збудували на початку XVIII століття.

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Про пожежу у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі повідомили о 2.36, горіла покрівля будівлі. Площа пожежі складала близько 500 кв. м. Гасити вогонь прибули 12 одиниць техніки не тільки з Луцька, але й довколишніх райцентрів.

Новини Волині: у Луцьку горів військовий госпіталь, розміщений у монастирі XVIII століття, фото — ДСНС

Новини Волині: у Луцьку горів військовий госпіталь, розміщений у монастирі XVIII століття, фото — ВН

Складність гасіння полягала в тому, що вогонь швидко поширювався, адже перекриття старої будівлі були дерев’яними.

Під час евакуації хворих та персоналу вивезли 91 особи, з яких семеро хворих у важкому стані. Пацієнтів відвезли до міської клінічної лікарні. Через дві години пожежу ліквідували.

Новини Волині: у Луцьку горів військовий госпіталь, розміщений у монастирі XVIII століття, фото — ДСНС

Джерело: Ракурс


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