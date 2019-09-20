В Одесі у шкільній їдальні отруїлося півсотні учнів, фото — АКМЦ

https://racurs.ua/ua/n127043-v-odesi-u-shkilniy-yidalni-otruyilosya-pivsotni-uchniv.html

Ракурс

В Одесі у шкільній їдальні отруїлося півсотні учнів. До лікарень відвезли поки п’ятьох школярів. Усі вони харчувалися в їдальні навчального закладу.

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Інцидент стався у школі № 11 Одеси. До медиків звернулися 53 учні, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники розповіли, що хворих привозили до міської інфекційної лікарні впродовж чотирьох днів — 15−19 вересня. Попередній діагноз — харчове отруєння. Усі діти вживали їжу в шкільній їдальні. Медики проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Це не перше харчове отруєння в українських школах від початку нового шкільного року. У середині вересня «Ракурс» повідомляв про масове отруєння у школі № 2 міста Козятин у Вінницькій області. На лікарняні ліжка потрапили 40 осіб, серед яких 35 дітей і вчителі. Попередній діагноз постраждалих — гострий гастроентероколіт. Усі вони харчувалися у шкільній їдальні.