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Ракурс
В Одесі у шкільній їдальні отруїлося півсотні учнів, фото — АКМЦ

В Одесі у шкільній їдальні отруїлося півсотні учнів

20 вер 2019, 08:21
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В Одесі у шкільній їдальні отруїлося півсотні учнів. До лікарень відвезли поки п’ятьох школярів. Усі вони харчувалися в їдальні навчального закладу.

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Інцидент стався у школі № 11 Одеси. До медиків звернулися 53 учні, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники розповіли, що хворих привозили до міської інфекційної лікарні впродовж чотирьох днів — 15−19 вересня. Попередній діагноз — харчове отруєння. Усі діти вживали їжу в шкільній їдальні. Медики проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Це не перше харчове отруєння в українських школах від початку нового шкільного року. У середині вересня «Ракурс» повідомляв про масове отруєння у школі № 2 міста Козятин у Вінницькій області. На лікарняні ліжка потрапили 40 осіб, серед яких 35 дітей і вчителі. Попередній діагноз постраждалих — гострий гастроентероколіт. Усі вони харчувалися у шкільній їдальні.

Джерело: Ракурс


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