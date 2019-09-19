Ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року. Фото: pxhere.com

https://racurs.ua/ua/n127042-golovni-novyny-za-19-veresnya-u-kabmini-povidomyly-pro-zemelnu-reformu-vashyngton-anonsuvav.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що земельна реформа запрацює 1 жовтня 2020 року. В уряді заявили, що наразі в державі існує лише тіньовий ринок землі, а до відкриття повноцінного й прозорого земельного ринку необхідно підготуватися.

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Володимир Зеленський, президент України, відзначив, що землю зможуть купувати тільки громадяни України. Глав держави виступив проти продажу землі іноземцям. Крім того, компанії, які купуватимуть землю, також мають бути під юрисдикцією України. Зеленський пообіцяв провести широке публічне обговорення майбутньої моделі ринку землі.

Також сьогодні Володимир Зеленський обговорив свій перший офіційний візит до Нью-Йорка з віце-президентом США Майком Пенсом. Американський посадовець подякував команді українського президента за те, як вона сміливо веде боротьбу з корупцією за допомогою законодавчих реформ.

ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом 25 вересня у місті Нью-Йорк в рамках проведення чергової сесії Генасамблеї ООН. Відзначається, що сторони спілкуватимуться 45 хвилин, обговорюватимуть питання Донбасу та залучення американських інвестицій в економіку України.

Верховна Рада 19 вересня ухвалила в цілому проект закону № 1066 «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади». Зміни стосуються обмеження дії законодавства про працю на державну службу, спрощення порядку прийняття на роботу в державні структури. Крім того, новація запроваджує контрактну державну службу.

Голова українського парламенту Дмитро Разумков сьогодні поставив підпис під законом № 1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Документ направлено на підпис Володимиру Зеленському.

Російська Федерація 19 вересня на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит газу до Європи через Україну. Москва погодилася на транзит газу через українську ГТС за європейськими правилами, цього домагався Київ. Тристоронні консультації щодо газового питання продовжаться вже через місяць.

Україна на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі представила майбутнього оператора газотранспортної системи — ТОВ ОГТСУ. Товариство вже передало російській стороні проекти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартний договір на транспортування.