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Ракурс
Гончарук назвав дату відкриття ринку землі в Україні. Фото: 5 канал

Гончарук назвав дату відкриття ринку землі в Україні

19 вер 2019, 11:49
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Ринок землі в Україні відкриється 1 жовтня наступного року. Той ринок землі, який існує в Україні зараз, є тіньовим, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Під час сьогоднішньої зустрічі з представниками аграрної спільноти з питань земельної реформи в Києві глава уряду зазначив, що в даний момент людина, яка хоче купити землю, використовує юридичні механізми, які не мають нічого спільного з захистом власності.

Прем'єр-міністр зазначив, що ринок землі в Україні відкриється не відразу. За його словами, країна повинна до цього добре підготуватися.

Він визнав, що спочатку ринок землі планували відкрити з 1 липня наступного року. Однак, після консультацій з обізнаними людьми уряд прийшов до висновку, що влітку цього робити не можна.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський розповів, кому Країна продаватиме землі.

Джерело: Ракурс


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