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Ракурс
Гончарук назвал дату открытия рынка земли в Украине. Фото: 5 канал

Гончарук назвал дату открытия рынка земли в Украине

19 сен 2019, 11:49
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Рынок земли в Украине откроется 1 октября следующего года. Тот рынок земли, который существует в Украине сейчас, является теневым, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Во время сегодняшней встречи с представителями аграрного сообщества во вопросам земельной реформы в Киеве глава правительства отметил, что в данный момент человек, который хочет купить землю, использует юридические механизмы, не имеющие ничего общего с защитой собственности.

Премьер-министр отметил, что рынок земли в Украине откроется не сразу. По его словам, страна должна к этому хорошо подготовиться.

Он признал, что изначально рынок земли планировали открыть с 1 июля следующего года. Однако, после консультаций с осведомленными людьми правительство пришло к выводу, что летом этого делать нельзя.

Напомним, что во время сегодняшней встречи с аграриями президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кому страна будет продавать земли.

Источник: Ракурс


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